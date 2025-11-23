14:41  22 ноября
23 ноября 2025, 09:00

Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок

23 ноября 2025, 09:00
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко
В результате ночной атаки ударными дронами на Днепропетровскую область зафиксированы раненые и масштабные повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В ночь на 23 ноября российские войска снова атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. По данным Воздушного командования, украинская ПВО уничтожила 15 дронов, однако часть обломков повлекла за собой разрушение и пострадавших в нескольких громадах.

Последствия ночной атаки на Днепропетровщину

В Днепре в результате падения обломков травмировались 14 человек, в том числе 11-летний ребенок. Повреждены балконы в девятиэтажном доме и пристройка частного дома. Также пострадали шесть автомобилей. Медики оказали помощь всем пострадавшим, большинство из них уже находятся дома.

Атаки коснулись и населенных пунктов Синельниковского района. В Васильковской и Зайцевской громадах ранены два человека. Огонь охватил три жилых дома, и спасатели оперативно ликвидировали пожары. В Павлоградском районе чрезвычайники зафиксировали повреждения инфраструктурных объектов и гаражей. Потерпевших там нет.

Спасатели работают на месте ударов

Продолжались и обстрелы Никопольского района. Противник применил FPV-дроны и тяжелую артиллерию по самому Никополю, а также по Покровской, Мировской и Марганецкой громадам. В городе ранены 41-летняя женщина и двое подростков в возрасте 14 и 16 лет. Они проходят лечение амбулаторно. Повреждены объекты инфраструктуры и автозаправка.

Напомним, оккупанты снова расстреляли украинских военнопленных – безоружных бойцов заставили лечь на землю лицом вниз, а затем прицельными выстрелами в голову казнили поочередно. Аналитический проект DeepState обнародовал видеодоказательства этих военных преступлений, вызвавших возмущение мирового сообщества.

