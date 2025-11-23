Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Пошуково-рятувальні роботи на місці надзвичайної події в Тернополі офіційно завершили. Підрозділи поліції та екстрених служб працювали на локації протягом чотирьох діб без перерв, і 22 листопада о 18:00 операцію було зупинено після повного розбору завалів.

Рятувальники завершили роботу на місці трагедії

За оновленими даними, кількість загиблих внаслідок російського удару сягнула 33 осіб. Серед них шестеро дітей. Ще 94 постраждали, включно з 18 дітьми, які отримали травми різного ступеня. Медики продовжують надавати необхідну допомогу потерпілим, частина з яких перебуває у лікарнях області.

Правоохоронці повідомляють, що на сьогодні зниклими безвісти числяться шість громадян. На місці трагедії під час робіт вилучили фрагменти тіл, які передано на експертизу для встановлення особи. Паралельно проводяться процесуальні дії та документування наслідків атаки.

Завали повністю розібрано

До поліції вже надійшло 622 звернення від громадян, які постраждали внаслідок удару. Більше половини з них – 351 – стосуються знищеного чи пошкодженого житла. Патрулі поліції продовжують чергувати в районах, де тривали рятувальні роботи, щоб підтримувати порядок, допомагати місцевим мешканцям та координацію з рятувальними підрозділами.

Нагадаємо, після удару по Тернополю рятувальники знайшли під завалами тіла молодої жінки та її двох маленьких дітей – півторарічного хлопчика та шестирічної дівчинки. Їхній батько три доби чекав біля руїн, сподіваючись на диво, але вся сім'я загинула.

Нагадаємо, 19 листопада у Тернополі внаслідок російських ударів по житлових багатоповерхівках виникли масштабні руйнування, пожежі та людські жертви. З-під завалів багатоповерхівки дістали живого постраждалого.

У мережі з'явилося відео з моментами атаки по місту.