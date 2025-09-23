500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
В Тернополе полиция задержала главу внештатной военно-врачебной комиссии районного ТЦК. Его подозревают в вымогательстве взятки от военнослужащего за фиктивный медицинский диагноз
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По данным следствия, врач-кардиолог обещал пациенту, что документ позволит ему оформить инвалидность и избежать службы. Цена вопроса составляла от 500 до 1000 долларов США.
Правоохранители задержали фигуранта сразу после получения 500 долларов. Ему сообщено о подозрении.
Мужчине грозит наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности до трех лет.
Продолжаются следственные действия по установлению других лиц, возможно причастных к этой коррупционной схеме.
Напомним, в столице врачи получили подозрения. Они за взятку установили женщине диагнозы, чтобы ее сын мог уехать за границу. За документы с "нужными" диагнозами" организатор схемы попросила 3 500 долларов.