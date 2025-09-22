14:55  22 сентября
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
13:39  22 сентября
$10 тыс. за церковную "должность": на Волыни священник обещал избежать мобилизации
12:15  22 сентября
Хасиды уже собрались в Умани: что там происходит
Фото: прокуратура
В столице врачи получили подозрения. Они за взятку поставили женщине диагнозы, чтобы ее сын мог уехать за границу

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице мужчина обратился к знакомой, которая пообещала помочь в оформлении необходимых медицинских документов. Она привлекла двух врачей – терапевта и невропатолога. Медики без присутствия пациентки поставили ей диагнозы, свидетельствующие о поражении у женщины головного мозга.

После этого врачебно-консультативная комиссия установила, что женщина действительно нуждается в непрофессиональном уходе. Документы об уходе за больной родственницей позволяют получить отсрочку от военной службы и уехать за границу.

За документы с "нужными диагнозами" организатор схемы попросила $3 500. Она была задержана сразу после получения денег и получила подозрение за содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Подозрения также получили врачи за взятку и изготовление поддельных документов.

Организаторке уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 908 тысяч гривен. Одному из врачей определили залог в размере 500 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования. Задержанный заключен под стражу.

