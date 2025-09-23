Фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области разоблачили коррупционную схему, связанную с несообщением о факте совершения преступления среди военнослужащих (СОЧ)

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews.

Отмечается, что 48-летний житель Хмельницкого ссылаясь на свои связи в региональной военной службе правопорядка, гарантировал "положительное решение вопроса". Речь шла о неуведомлении правоохранительных органов о факте СОЧ и возобновлении на службе без каких-либо последствий.

Злоумышленник был задержан после получения им 6 500 долларов.

Задержанному сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения более 240 000 гривен залога.

Злоумышленнику светит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области будут судить правоохранителя и эксвоенного за "бизнес" на ухилянтах. Фигурантам грозит до 9 лет заключения.

