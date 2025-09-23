11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
09:43  23 вересня
$6 500 за мовчання про СЗЧ: хмельницькі поліцейські заблокували корупційну схему
07:39  23 вересня
Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 12:58

500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі

23 вересня 2025, 12:58
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Тернополі поліція затримала голову позаштатної військово-лікарської комісії районного ТЦК. Його підозрюють у вимаганні хабаря від військовослужбовця за фіктивний медичний діагноз

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, лікар-кардіолог обіцяв пацієнту, що документ дозволить йому оформити інвалідність та уникнути служби. Ціна питання становила від 500 до 1000 доларів США.

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання 500 доларів. Йому повідомлено про підозру.

Чоловіку загрожує покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення інших осіб, можливо причетних до цієї корупційної схеми.

Нагадаємо, в столиці лікарі отримали підозри. Вони за хабар встановили жінці діагнози, щоб її син міг виїхати за кордон. За документи з "потрібними" діагнозами" організаторка схеми попросила 3 500 доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
гроші Тернопіль мобілізація ТЦК ухилення від мобілізації
$6 500 за мовчання про СЗЧ: хмельницькі поліцейські заблокували корупційну схему
23 вересня 2025, 09:43
12 тис. грн за вступ і відстрочку від армії: викрито викладача у Львові
22 вересня 2025, 14:32
$10 тис. за церковну "посаду": на Волині священник обіцяв уникнути мобілізації
22 вересня 2025, 13:39
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Харківщині мати-одиначка працювала на росіян
23 вересня 2025, 13:05
Технічні проблеми в Резерв+: що треба знати військовозобов'язаним
23 вересня 2025, 12:41
Киянка розсилала психотропи під виглядом косметики: поліція затримала її
23 вересня 2025, 12:26
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
23 вересня 2025, 11:51
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
23 вересня 2025, 11:45
Хвилина мовчання у Києві: коли зупинятимуть рух на Хрещатику, а коли ні
23 вересня 2025, 11:29
Харківщина під обстрілами: одна людина загинула, пошкоджено будинки та енергомережі
23 вересня 2025, 11:13
Агента ФСБ у Хмельницькому впіймали "на гарячому": збирав координати для ударів по Україні
23 вересня 2025, 10:56
COVID-19 в Україні: за тиждень зафіксовано 19 смертей і майже 12 тисяч нових випадків
23 вересня 2025, 10:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »