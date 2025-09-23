500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі

Фото: Національна поліція

У Тернополі поліція затримала голову позаштатної військово-лікарської комісії районного ТЦК. Його підозрюють у вимаганні хабаря від військовослужбовця за фіктивний медичний діагноз

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, лікар-кардіолог обіцяв пацієнту, що документ дозволить йому оформити інвалідність та уникнути служби. Ціна питання становила від 500 до 1000 доларів США.

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання 500 доларів. Йому повідомлено про підозру.

Чоловіку загрожує покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення інших осіб, можливо причетних до цієї корупційної схеми.

