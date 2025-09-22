$10 тыс. за церковную "должность": на Волыни священник обещал избежать мобилизации
Правоохранители Волыни разоблачили священнослужителя, который обещал за 10 тыс. долларов посвятить мужчину в дьяконы, что якобы позволяло избежать мобилизации и исключить его из реестра "Оберег"
RegioNews
Как рассказала спикер спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, часть взятки – 80 тыс. грн – священник получил на банковскую карточку, остальные 8 тыс. долларов – наличными во время личной встречи.
Для создания вида "настоящего" посвящения отец предлагал приобрести специальную одежду и рекомендовал изучить определённые библейские тексты.
Во время санкционированных обысков дома и в автомобилях иерея изъяли средства связи, банковские карточки и другие доказательства.
Священнику объявлено подозрение. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуратура уже подала ходатайство об избрании меры пресечения.
