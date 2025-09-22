14:55  22 сентября
22 сентября 2025, 14:32

12 тыс. грн за вступление и отсрочку от армии: разоблачен преподаватель во Львове

22 сентября 2025, 14:32
Фото: Офис Генпрокурора
Преподаватель профессионального колледжа одного из львовских университетов организовал схему получения неправомерной выгоды от абитуриентов мобилизационного возраста

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что за 12 тыс. грн он обещал повлиять на должностных лиц университета для зачисления конкретного поступающего на дневную форму обучения.

Клиентами преподавателя были мужчины от 25 лет, которые хотели получить отсрочку от мобилизации. По предварительным данным, благодаря его "услугам" в учебное заведение попали около 40 мужчин призывного возраста.

Кроме того, преподаватель организовывал сопровождение студентов: они без посещения учебы успешно составляли зачетные и экзаменационные работы, что позволяло им избежать отчисления и рассчитывать на длительную отсрочку от службы в армии.

Мужчину задержали при получении всей оговоренной суммы. Ему сообщено о подозрении. Преподавателю грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По ходатайству стороны обвинения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

Напомним, во Львове будут судить 70-летнего мужчину, организовавшего фиктивный брак своей дочери с военнообязанным. За это он получил около 200 тысяч гривен. "Жених" предварительно расстался с женой, а после нового брака получил отсрочку от мобилизации.

