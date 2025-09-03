11:57  03 сентября
Смертельное ДТП в Софиевской Борщаговке: пешеход погиб под колесами авто
08:26  03 сентября
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
03 сентября 2025, 12:42

На Тернопольщине мужчина нанес брату несколько ударов шифером по голове

03 сентября 2025, 12:42
Фото: Национальная полиция
В селе Лыса Пидгаецкого района во время конфликта после совместного употребления алкоголя один из родственников нанес другому тяжелые травмы головы. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители оперативно разыскали скрывавшегося в лесу злоумышленника.

Мужчина объяснил, что не сдержался из-за того, что брат выгонял его со двора и избивал. Он несколько раз ударил его шифером по голове.

Задержанному объявили подозрение. Решается вопрос избрания ему меры пресечения.

Напомним, в Киеве двое братьев будут судить за жестокое убийство. Во время застолья между мужчинами и знакомым возник конфликт. Фигуранты нанесли гостю ножом и кастрюлей более двадцати ударов в участок груди, спины и лица. От полученных травм погиб на месте.

