На Тернопольщине мужчина нанес брату несколько ударов шифером по голове
В селе Лыса Пидгаецкого района во время конфликта после совместного употребления алкоголя один из родственников нанес другому тяжелые травмы головы. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что правоохранители оперативно разыскали скрывавшегося в лесу злоумышленника.
Мужчина объяснил, что не сдержался из-за того, что брат выгонял его со двора и избивал. Он несколько раз ударил его шифером по голове.
Задержанному объявили подозрение. Решается вопрос избрания ему меры пресечения.
Напомним, в Киеве двое братьев будут судить за жестокое убийство. Во время застолья между мужчинами и знакомым возник конфликт. Фигуранты нанесли гостю ножом и кастрюлей более двадцати ударов в участок груди, спины и лица. От полученных травм погиб на месте.