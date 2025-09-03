11:57  03 вересня
Смертельна ДТП у Софіївській Борщагівці: пішохід загинув під колесами авто
08:26  03 вересня
На Харківщині затримали 19-річного хлопця за насильство над дівчиною-підлітком
01:25  03 вересня
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 12:42

На Тернопільщині чоловік завдав брату кілька ударів шифером по голові

03 вересня 2025, 12:42
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У селі Лиса Підгаєцького району під час конфлікту після спільного вживання алкоголю один з родичів наніс іншому тяжкі травми голови. Постраждалого госпіталізували в обласну лікарню

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці оперативно розшукала зловмисника, який переховувався у лісі.

Чоловік пояснив, що не стримався через те, що брат виганяв його з подвір’я і бив. Він кілька разів ударив його шифером по голові.

Затриманому оголосили підозру. Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві двох братів судитимуть за жорстоке вбивство. Під час застілля між чоловіками та їхнім знайомим виник конфлікт. Фігуранти завдали гостю ножем і каструлею понад двадцять ударів у ділянку грудей, спини та обличчя. Від отриманих травм він загинув на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра поліція Тернопільська область брат чоловік удар по голові
Смертельна ДТП у Софіївській Борщагівці: пішохід загинув під колесами авто
03 вересня 2025, 11:57
В Одесі судитимуть чоловіка, який незаконно привласнив квартиру в центрі міста
03 вересня 2025, 10:09
На Полтавщині чоловік впав із висоти на підприємстві
03 вересня 2025, 09:40
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Одещині поліцейські розшукали зниклого 7-річного хлопчика, який втік з дому після сімейної сварки
03 вересня 2025, 13:22
Чоловікам, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять отримати бронь
03 вересня 2025, 13:05
На Хмельниччині мотоцикл врізався у тягач: постраждали двоє підлітків
03 вересня 2025, 12:54
Верховна Рада закликала світ засудити вбивство Андрія Парубія
03 вересня 2025, 12:28
Поліцейські затримали жінку, причетну до організації теракту на Одещині
03 вересня 2025, 12:25
Смертельна ДТП у Софіївській Борщагівці: пішохід загинув під колесами авто
03 вересня 2025, 11:57
У Франції могли затримати колишнього заступника голови Харківської облради Скоробагача
03 вересня 2025, 11:53
ВМС знищили швидкісний катер, який намагався доставити росіян на Тендрівську косу
03 вересня 2025, 11:43
На Сумщині прикордонники знищили 28 ворожих БпЛА
03 вересня 2025, 11:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »