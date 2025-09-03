На Тернопільщині чоловік завдав брату кілька ударів шифером по голові

Фото: Національна поліція

У селі Лиса Підгаєцького району під час конфлікту після спільного вживання алкоголю один з родичів наніс іншому тяжкі травми голови. Постраждалого госпіталізували в обласну лікарню

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці оперативно розшукала зловмисника, який переховувався у лісі.

Чоловік пояснив, що не стримався через те, що брат виганяв його з подвір’я і бив. Він кілька разів ударив його шифером по голові.

Затриманому оголосили підозру. Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві двох братів судитимуть за жорстоке вбивство. Під час застілля між чоловіками та їхнім знайомим виник конфлікт. Фігуранти завдали гостю ножем і каструлею понад двадцять ударів у ділянку грудей, спини та обличчя. Від отриманих травм він загинув на місці.