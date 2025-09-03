01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
00:25  03 сентября
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
08:26  03 сентября
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
03 сентября 2025, 09:58

Более 20 ударов ножом: в Киеве двух братьев будут судить за жестокое убийство

03 сентября 2025, 09:58
Фото: Национальная полиция
В Киеве начнется судебный процесс против двух братьев, обвиняемых в жестоком убийстве мужчины. Следствие собрало все необходимые доказательства, завершило досудебное расследование и передало обвинительный акт в суд

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что в начале апреля этого года в Святошинское управление полиции обратился один из злоумышленников и сообщил, что в квартире, которую он арендует вместе с братом, находится тело мужчины с признаками избиения.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что братья, приехавшие из Закарпатской области в столицу на заработки, на улице познакомились с 29-летним жителем Киевщины и пригласили его в арендованную квартиру выпить.

Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого фигуранты нанесли гостю ножом и кастрюлей более двадцати ударов в грудь, спину и лицо. От полученных травм погиб на месте.

Тогда следователи задержали двух молодых людей в возрасте 21 и 22 лет в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрении. На время следствия злоумышленники находились под стражей.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За умышленное убийство, совершенное группой лиц, молодым людям грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Тернопольской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве пенсионера. Как выяснили следователи, накануне преступления подозреваемый пришел в дом потерпевшего. Там между мужчинами возник конфликт, во время которого злоумышленник схватил нож и нанес хозяину несколько смертельных ударов.

