Более 20 ударов ножом: в Киеве двух братьев будут судить за жестокое убийство

В Киеве начнется судебный процесс против двух братьев, обвиняемых в жестоком убийстве мужчины. Следствие собрало все необходимые доказательства, завершило досудебное расследование и передало обвинительный акт в суд

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что в начале апреля этого года в Святошинское управление полиции обратился один из злоумышленников и сообщил, что в квартире, которую он арендует вместе с братом, находится тело мужчины с признаками избиения.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что братья, приехавшие из Закарпатской области в столицу на заработки, на улице познакомились с 29-летним жителем Киевщины и пригласили его в арендованную квартиру выпить.

Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого фигуранты нанесли гостю ножом и кастрюлей более двадцати ударов в грудь, спину и лицо. От полученных травм погиб на месте.

Тогда следователи задержали двух молодых людей в возрасте 21 и 22 лет в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрении. На время следствия злоумышленники находились под стражей.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За умышленное убийство, совершенное группой лиц, молодым людям грозит пожизненное лишение свободы.

