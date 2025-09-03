Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, 58-летний мужчина упал с высоты. Травмированного госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Напомним, 30 августа в Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и выжил. Он приземлился на автомобиль марки Toyota, полностью смяв его крышу.