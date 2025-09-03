В Полтавской области мужчина упал с высоты на предприятии
В поселке Покровское Решетиловской громады травмировался работник местного предприятия. Инцидент случился вечером 1 сентября
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Предварительно, 58-летний мужчина упал с высоты. Травмированного госпитализировали.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).
Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.
Напомним, 30 августа в Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и выжил. Он приземлился на автомобиль марки Toyota, полностью смяв его крышу.
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Львовянин пытался вывезти из Украины более 5 млн грн наличными в валюте
03 сентября 2025, 11:20Россияне снова ударили по Дружковке, ранены 7 человек
03 сентября 2025, 11:09На Полтавщине будут судить мужчину, избившего 9-летнюю падчерицу
03 сентября 2025, 11:08Некачественное снаряжение для ВСУ: прокуроры Волыни взыскали с поставщика более 28 млн
03 сентября 2025, 10:58Семейная ссора на Николаевщине закончилась трагедией: мужчина сжег технику, застрелил племянника, а потом себя
03 сентября 2025, 10:49ГБР расследует почти 3 тысячи производств против предателей и коллаборантов
03 сентября 2025, 10:46Враг уничтожил 10 гаражей в Хмельницкой области, пожар охватил еще 5
03 сентября 2025, 10:39Мужчину из Киевщины, стрелявшего в отца и сына, взяли под стражу
03 сентября 2025, 10:30ГБР начало расследовать гибель мужчины при попытке незаконного пересечения границы в Одесской области
03 сентября 2025, 10:22В Калуше из-за российской атаки приостановили обучение в школах и садах
03 сентября 2025, 10:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »