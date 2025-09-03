В Одессе будут судить мужчину, который незаконно присвоил квартиру в центре города

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Правоохранители установили, что 45-летний житель Запорожья, действуя в сговоре с другими лицами, изготовил фиктивные документы, якобы свидетельствовавшие о продаже гражданином Франции своей квартиры в Одессе задолго до смерти. В частности, речь идет о договоре купли-продажи недвижимости в рассрочку и заявлении о полной уплате покупателем средств.

"На основании этих фальсифицированных документов фигурант осуществил государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество на подставное лицо. В результате незаконных действий наследнику был причинен материальный ущерб на сумму свыше 7 миллионов гривен – такова рыночная цена квартиры", – говорится в сообщении.

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 12-ти лет с конфискацией имущества.

