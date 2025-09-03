01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
00:25  03 сентября
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
08:26  03 сентября
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2025, 10:09

В Одессе будут судить мужчину, который незаконно присвоил квартиру в центре города

03 сентября 2025, 10:09
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Недвижимость стоимостью более 7 млн грн принадлежала умершему иностранцу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Правоохранители установили, что 45-летний житель Запорожья, действуя в сговоре с другими лицами, изготовил фиктивные документы, якобы свидетельствовавшие о продаже гражданином Франции своей квартиры в Одессе задолго до смерти. В частности, речь идет о договоре купли-продажи недвижимости в рассрочку и заявлении о полной уплате покупателем средств.

"На основании этих фальсифицированных документов фигурант осуществил государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество на подставное лицо. В результате незаконных действий наследнику был причинен материальный ущерб на сумму свыше 7 миллионов гривен – такова рыночная цена квартиры", – говорится в сообщении.

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца. Мужчина был застрелен из автомата АК-74 в пограничном рву.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область Одесса квартира Недвижимость полиция
В Одессе бывшая медсестра продавала фейковые справки для уклонистов за 6 тысяч долларов
02 сентября 2025, 12:26
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
02 сентября 2025, 08:17
В Одесской области будут судить злоумышленника, который за 10 000 долларов помогал мужчинам попасть в Молдову
01 сентября 2025, 14:15
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Львовянин пытался вывезти из Украины более 5 млн грн наличными в валюте
03 сентября 2025, 11:20
Россияне снова ударили по Дружковке, ранены 7 человек
03 сентября 2025, 11:09
На Полтавщине будут судить мужчину, избившего 9-летнюю падчерицу
03 сентября 2025, 11:08
Некачественное снаряжение для ВСУ: прокуроры Волыни взыскали с поставщика более 28 млн
03 сентября 2025, 10:58
Семейная ссора на Николаевщине закончилась трагедией: мужчина сжег технику, застрелил племянника, а потом себя
03 сентября 2025, 10:49
ГБР расследует почти 3 тысячи производств против предателей и коллаборантов
03 сентября 2025, 10:46
Враг уничтожил 10 гаражей в Хмельницкой области, пожар охватил еще 5
03 сентября 2025, 10:39
Мужчину из Киевщины, стрелявшего в отца и сына, взяли под стражу
03 сентября 2025, 10:30
ГБР начало расследовать гибель мужчины при попытке незаконного пересечения границы в Одесской области
03 сентября 2025, 10:22
В Калуше из-за российской атаки приостановили обучение в школах и садах
03 сентября 2025, 10:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »