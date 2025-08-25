В Тернополе мужчина устроил стрельбу на территории психбольницы

Фото: Национальная полиция

В понедельник, 25 августа, около 11:30 в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение о стрельбе на территории областной клинической психоневрологической больницы

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно прибыли профильные службы и подразделения полиции.

Правонарушитель, 45-летний житель Тернополя, был задержан на месте происшествия. Во время поверхностной проверки у него изъяли предмет, похожий на стартовый пистолет.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего, устанавливая свидетелей и очевидцев. Решается вопрос привлечения мужчины к ответственности за хулиганские действия.

