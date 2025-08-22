11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 15:55

На Тернопольщине мужчина до смерти избил знакомую

22 августа 2025, 15:55
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

От тяжких телесных повреждений скончалась 58-летняя жительница Подволочиской общины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях на линию 102 поступило сообщение от жителя села Каменки Подволочиской общины о том, что в его доме умерла 58-летняя односельчанка. Владелец помещения утверждал, что не трогал знакомую, ее смерть была естественной.

"Синяки и гематомы на теле свидетельствовали, что перед гибелью женщине были нанесены телесные повреждения. 35-летний злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса", – сообщили в полиции.

Впоследствии он признался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вечером избил знакомую. Как женщина умирала – не видел – пошел спать, а к утру обнаружил ее мертвой.

За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области будут судить 25-летнего мужчину, который до смерти избил 74-летнюю собственную бабушку. Трагедия произошла в феврале 2025 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область Избиение женщина смерть полиция
В Тернопольской области будут судить злоумышленников, продавших фальшивых водительских удостоверений на 35 млн грн
22 августа 2025, 15:35
В Тернопольской области мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, "развели" женщину на 160 тыс. грн
20 августа 2025, 12:06
На Тернопольщине будут судить двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны
19 августа 2025, 17:34
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Тернопольской области заработал завод по производству овощных консерв и полуфабрикатов
22 августа 2025, 17:19
Зарплаты до 120 тыс. грн: какие вакансии актуальны в Харьковской области на этой неделе
22 августа 2025, 17:05
Мэр Павлограда о демонтаже сталинского танка: "Ценности для общества он не представляет"
22 августа 2025, 16:39
Россияне снова ударили по Константиновке, есть жертвы
22 августа 2025, 16:39
В Житомире мужчина погиб после ножевого ранения от "застольного товарища"
22 августа 2025, 16:11
Такого финала он не ожидал: в Луцке парень сделал предложение возлюбленной
22 августа 2025, 15:58
С завтрашнего дня Подольский мост в Киеве снова будет работать в обоих направлениях
22 августа 2025, 15:38
В Киевской области солдата судили за драку с командиром
22 августа 2025, 15:36
В Тернопольской области будут судить злоумышленников, продавших фальшивых водительских удостоверений на 35 млн грн
22 августа 2025, 15:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »