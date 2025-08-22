На Тернопольщине мужчина до смерти избил знакомую

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях на линию 102 поступило сообщение от жителя села Каменки Подволочиской общины о том, что в его доме умерла 58-летняя односельчанка. Владелец помещения утверждал, что не трогал знакомую, ее смерть была естественной.

"Синяки и гематомы на теле свидетельствовали, что перед гибелью женщине были нанесены телесные повреждения. 35-летний злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса", – сообщили в полиции.

Впоследствии он признался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вечером избил знакомую. Как женщина умирала – не видел – пошел спать, а к утру обнаружил ее мертвой.

За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области будут судить 25-летнего мужчину, который до смерти избил 74-летнюю собственную бабушку. Трагедия произошла в феврале 2025 года.