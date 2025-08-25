В Тернополе пьяный водитель предлагал полицейским 1000 долларов
Кроме административной ответственности, горе-водителю грозит и уголовная
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Во время патрулирования стражи порядка остановили автомобиль, за рулем которого находился 45-летний житель областного центра. Во время общения правоохранители увидели у него явные признаки алкогольного опьянения.
По законному требованию пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. Он попытался избежать ответственности, предложив полицейским неправомерную выгоду – 1000 долларов США.
Теперь, кроме административной ответственности, мужчине грозит и уголовная – до четырех лет лишения свободы.
Напомним, в Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил двоих детей. Речь идет о девочках в возрасте 8 и 9 лет.