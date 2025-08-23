Иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 22 августа, около 13:30 в Светловодске семейный конфликт завершился стрельбой

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, возле частного дома между несколькими членами семьи разгорелась ссора. Во время спора 67-летний мужчина достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины и женщины. Оба получили ранения.

На место прибыла полиция. Правоохранители изъяли оружие и другие доказательства.

По данному факту полиция открыла уголовное производство, все обстоятельства инцидента выясняют.

