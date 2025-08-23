На Кировоградщине семейная ссора переросла в стрельбу: ранены два человека
В пятницу, 22 августа, около 13:30 в Светловодске семейный конфликт завершился стрельбой
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным, возле частного дома между несколькими членами семьи разгорелась ссора. Во время спора 67-летний мужчина достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины и женщины. Оба получили ранения.
На место прибыла полиция. Правоохранители изъяли оружие и другие доказательства.
По данному факту полиция открыла уголовное производство, все обстоятельства инцидента выясняют.
Напомним, днем 13 августа в Запорожье произошла стрельба возле многоэтажки. Нападавшие в балаклавах ранили мужчину.
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
На Львовщине на трассе столкнулись Land Rover и Mercedes: оба водителя в больнице
23 августа 2025, 18:55Сумщина под ударами дронов и авиабомб: разрушены дома и церковь, ранен мужчина
23 августа 2025, 17:48Зеленский назначил нового начальника Покровской РГА
23 августа 2025, 17:19Россияне ударили из авиации по поселку на Харьковщине: есть пострадавшие
23 августа 2025, 16:49Откомандированную в Запорожье судью отстранили за оправдание агрессии РФ
23 августа 2025, 16:21В Полтаве дерево упало на автомобиль: пострадали женщина с ребенком
23 августа 2025, 15:50В Харьковской области бизнес поддерживают на пути к энергонезависимости
23 августа 2025, 15:20Россия стремится продолжать войну, чтобы увеличить площадь оккупированных территорий, – Стубб
23 августа 2025, 14:48Связали и ограбили: в Харьковской области в квартиру матери военного ворвались злоумышленники
23 августа 2025, 14:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все блоги »