25 серпня 2025, 14:02

У Тернополі чоловік влаштував стрілянину на території психлікарні

25 серпня 2025, 14:02
Фото: Національна поліція
У понеділок, 25 серпня, близько 11:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території обласної клінічної психоневрологічної лікарні

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на місце події оперативно прибули профільні служби та підрозділи поліції.

Правопорушника, 45-річного жителя Тернополя, було затримано на місці події. Під час поверхневої перевірки у нього вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет.

За попередньою інформацією, у результаті інциденту постраждалих немає.

Поліція продовжує з'ясовувати обставини події, встановлюючи свідків та очевидців. Вирішується питання щодо притягнення чоловіка до відповідальності за хуліганські дії.

Нагадаємо, нещодавно на Кіровоградщині сімейна сварка переросла у стрілянину. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, всі обставини інциденту з'ясовують.

