В Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы

фото: Национальная полиция

В Тернопольской области полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Организатор преступной группировки оказался ранее судимый за наркопреступления житель Тернополя 1974 года рождения. Мужчина создал каналы поставки и реализации наркотиков, огнестрельного оружия и боеприпасов. Он лично координировал действия девяти сообщников.

"Участники преступной группы подыскивали клиентов, которые интересовались оружием и боеприпасами, а также наладили разветвленную систему сбыта психотропных веществ – в частности, амфетамина, метамфетамина, PVP, мефедрона. Они доставляли, фасовали и реализовывали психотропы на территории Тернополя и области", - сообщили в полиции.

Ежемесячно злоумышленники реализовывали около 3000 доз психотропных веществ и зарабатывали на этом около 2 миллионов гривен. В ходе следствия оперативники установили каналы поступления как наркотических средств, так и оружия.

За совершенное участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.

