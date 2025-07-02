В Тернопольской области полицейские изъяли у прохожего почти 400 патронов к автомату Калашникова

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время патрулирования стражи порядка заметили мужчину, который странно вел себя. 20-летний мужчина признался, что имеет при себе около 400 патронов разного калибра к автомату Калашникова. Откуда у него арсенал и с какой целью он хранил его — мужчина не объяснил.

Боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, полицейские Тернопольщины объявили подозрение местному жителю, продавшему более 1000 патронов к автомату Калашникова.