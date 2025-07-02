В Тернопольской области полицейские изъяли у прохожего почти 400 патронов к автомату Калашникова
В городе Чортков полицейские изъяли у прохожего патроны к автомату Калашникова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Во время патрулирования стражи порядка заметили мужчину, который странно вел себя. 20-летний мужчина признался, что имеет при себе около 400 патронов разного калибра к автомату Калашникова. Откуда у него арсенал и с какой целью он хранил его — мужчина не объяснил.
Боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертизу.
Напомним, полицейские Тернопольщины объявили подозрение местному жителю, продавшему более 1000 патронов к автомату Калашникова.
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