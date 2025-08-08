На Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси

фото: Національна поліція

У Тернопільській області поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Організатор злочинного угруповання виявився раніше судимий за наркозлочини житель Тернополя 1974 року народження. Чоловік створив канали постачання і реалізації наркотиків, вогнепальної зброї та боєприпасів. Він особисто координував дії дев’ятьох спільників.

"Учасники злочинної групи підшуковували клієнтів, які цікавилися зброєю та боєприпасами, а також налагодили розгалужену систему збуту психотропних речовин — зокрема амфетаміну, метамфетаміну, PVP, мефедрону. Вони доставляли, фасували та реалізовували психотропи на території Тернополя та області", — повідомили у поліції.

Щомісяця зловмисники реалізовували близько 3000 доз психотропних речовин і заробляли на цьому майже 2 мільйони гривень. У ході слідства оперативники встановили канали надходження як наркотичних засобів, так і зброї.

За скоєне учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.

