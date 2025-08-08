09:59  08 серпня
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 15:09

На Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси

08 серпня 2025, 15:09
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Тернопільській області поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Організатор злочинного угруповання виявився раніше судимий за наркозлочини житель Тернополя 1974 року народження. Чоловік створив канали постачання і реалізації наркотиків, вогнепальної зброї та боєприпасів. Він особисто координував дії дев’ятьох спільників.

"Учасники злочинної групи підшуковували клієнтів, які цікавилися зброєю та боєприпасами, а також налагодили розгалужену систему збуту психотропних речовин — зокрема амфетаміну, метамфетаміну, PVP, мефедрону. Вони доставляли, фасували та реалізовували психотропи на території Тернополя та області", — повідомили у поліції.

Щомісяця зловмисники реалізовували близько 3000 доз психотропних речовин і заробляли на цьому майже 2 мільйони гривень. У ході слідства оперативники встановили канали надходження як наркотичних засобів, так і зброї.

За скоєне учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські вилучили у перехожого майже 400 набоїв до автомата Калашникова. Звідки у нього арсенал і з якою метою він його зберігав — чоловік не пояснив.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область торгівля зброєю наркотики ОЗГ відео поліція
Стрілянину на дитячому майданчику у Тернополі влаштували підлітки
08 серпня 2025, 10:15
У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
07 серпня 2025, 16:21
Продаючи товар в інтернеті, житель Тернопільщини втратив майже 60 тисяч гривень
07 серпня 2025, 15:07
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
На Прикарпатті судили військового, який став ухилянтом, бо "мама так порадила"
08 серпня 2025, 15:47
Викрито керівництво Держпродспоживслужби Вінницької області на оборудках зі службовим житлом
08 серпня 2025, 15:40
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
08 серпня 2025, 15:39
На Волині прикордонники затримали провідника потяга, який намагався вивезти чоловіка до Польщі
08 серпня 2025, 15:37
Шпигун Кремля: на окупованих територіях росіяни запроваджують свій месенджер - чим це небезпечно
08 серпня 2025, 15:29
Замість знесення: на Дніпропетровщині радянський пам'ятник "перефарбували"
08 серпня 2025, 15:22
У Кривому Розі викрили медика та спільника на хабарі $5 тис. за фіктивні документи для відстрочки від служби
08 серпня 2025, 15:20
На Дніпропетровщині оголосили карантин через випадок сказу у домашньої кішки
08 серпня 2025, 15:05
На Запоріжжі село місяць живе без світла через обстріли — мешканці бояться примусової евакуації
08 серпня 2025, 15:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »