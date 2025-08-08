Фото: полиция

Полицейские установили, что к стрельбе в Тернополе причастны двое 14-летних парней

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Ювенальные полицейские выяснили, что стрелял 14-летний местный житель. Подросток признался, что стрелял по жестянке из пневматического пистолета. По его словам, оружие принадлежит его другу-ровеснику.

С подростком провели профилактическую беседу, а на его родителей составили админпротокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Также рядом с юношей находился еще один 14-летний парень.

Полиция продолжает проверку, устанавливает обстоятельства происшествия и тех, кто еще находился на месте.

Напомним, инцидент со стрельбой произошел в Тернополе 7 августа на улице Вербицкого в Тернополе.