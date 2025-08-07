Продавая товар в интернете, житель Тернопольщины потерял почти 60 тысяч гривен

иллюстративное фото: из открытых источников

Почти на 60 тысяч гривен обогатился мошенник на мужчине, который через интернет продавал личные вещи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам жителя одного из сел Чортковского района, на сайте OLX он разместил объявление о продаже собственных вещей. Через несколько минут ему поступило уведомление от неизвестного, готового купить товар.

Незнакомец прислал продавцу фишинговую ссылку для заполнения формы "ОЛХ доставка". Житель Тернопольщины перешел за ним, ввел данные банковской карты и через несколько минут получил уведомление о списании средств.

Напомним, в Тернопольской области будут судить мошенника, который выдурил у людей почти 45 тысяч долларов. Злоумышленник обещал жертвам решить вопрос с мобилизацией, а затем брал средства и исчезал.