В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки

фото: Национальная полиция

В четверг, 7 августа в соцсетях появилась публикация о том, что неизвестные стреляли из неустановленного оружия вблизи детской площадки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На место происшествия выехали правоохранители. Они устанавливают обстоятельства инцидента, лиц, которые могут быть причастны к происшествию, а также просматривают записи с камер видеонаблюдения.

"По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям участников, решается вопрос о квалификации события. Проверка продолжается", – сообщили в полиции.

Напомним, в Тернопольской области в больнице взорвалась граната. По неосторожности мужчина выдернул чеку из устройства и тот сдетонировал. К счастью, обошлось без жертв.