COVID-19 на Полтавщине: новые случаи и как себя чувствуют больные
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию СНБО.
Под подозрением еще 34 человека. Пациентов, которые на сегодня преодолели недуг, пока нет. Так же, как и не зафиксировано в Полтавской области летальных случаев.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о двух новых подтвержденных случаях инфицирования в городе. Это 55-летняя горожанка и ее 76-летняя мать. Женщины почувствовали себя плохо 24 марта. Их госпитализировали в инфекционную больницу Кременчуга. Экспресс-тесты показали отрицательный результат, но лабораторное исследование подтвердило наличие в организмах женщин COVID-19. Известно, что 55-летняя больная общалась в быту со своим братом, который 10 марта вернулся из Венгрии. Вероятно, что мужчина инфицировался во время поездки сам и заразил сестру и мать.
Напомним, что 27 марта стало известно о первом случае COVID-19 в Полтавской области. В Кременчуге госпитализировали 75-летнюю женщину с предварительным диагнозом "пневмония”.
Также удалось установить "нулевого” носителя коронавирус. Это молодая женщина, которая недавно вернулась из Польши. На самочувствие не жаловался, но находилась на самоизоляции в связи с инфицированием 69-летней матери.
1 апреля председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил о положительном экспресс-тесте на коронавирус у годовалого ребенка и о 13 подозрениях на инфицирование "китайским” вирусом.
Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
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