В Тернополе по 10 тысяч гривен доплаты получат медики, которые работают с больными COVID-19

Доплату получат врачи и медицинские сестры

Фото: Львовский городской совет

Доплату получат врачи и медицинские сестры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского городского главы Сергея Надала в Facebook.

В горсовете приняли решение из собственных средств общины медицинским работникам, которые работают с больными на коронавирус, выплачивать ежемесячно дополнительно 10000 гривен каждому. Доплаты получат врачи, медсестры и младшие медицинские сестры в больнице скорой медицинской помощи, в третьей городской больнице, городской детской больнице, работники медуниверситета, которые лечат больных COVID-19 в городских медучреждениях.

"Мне обидно, что о медиках и их проблемах заговорили только сейчас, а на государственном уровне и в дальнейшем нет никому до этого дела. Зарплаты педагогов и медиков должны финансироваться за счет государственной субвенции. На практике субвенция недофинансируется в среднем на 40-60%. Следовательно, местные бюджеты вынуждены снимать средства с проектов развития на выплату зарплаты", - отмечает мэр.

Городской глава сказал, что в городе не хватает медсестер и младших медицинских сестер.

10000 ГРИВЕН ДОПЛАТЫ ПОЛУЧИТ КАЖДЫЙ ВРАЧ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА И МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ С БОЛЬНЫМИ... Опубликовано Сергеем Надалем Вторник, 31 марта 2020 г.

В Украине лабораторно подтверждено 548 случаев. Всего зафиксировано 13 летальных случаев. 8 человек уже выздоровели.

Напомним, в Тернопольской области количество больных COVID-19 выросла до 78, за сутки обнаружили 18 новых случаев заражения.

В Тернопольской области врачи заявляют о неготовности медицины бороться с COVID-19. Оснащение многих районных больниц в условиях пандемии недостаточное, не хватает даже средств индивидуальной защиты и диагностики.

В Тернополе запретили детям выходить на улицу без взрослых. В городе запретили пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках больше.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).