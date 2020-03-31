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Ирина Федоляк
Журналист
31 марта 2020, 16:51 10

Карантин: в Тернополе запретили детям выходить на улицу без взрослых

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31 марта 2020, 16:51 10
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В городе запретили пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках больше двух человек
Фото: Пограничная служба
В городе запретили пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках больше двух человек

В Тернополе усилили меры безопасности, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

Решением штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе запретили пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах групп больше двух человек или в пределах одной семьи. Исключение - государственные, правоохранительные органы, органы местного самоуправления и ремонтные бригады.

Запрещено пребывание на улицах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, детей от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов.

Кроме этого, в штабе утвердили алгоритм захоронений. Ритуальные обряды можно проводить на открытых территориях и ограничить пребывание до 10 человек при условии соблюдения карантинных мероприятий - расстояние между людьми не менее 2 м, наличие средств индивидуальной защиты, речь о масках и перчатках.

В Украине лабораторно подтверждено 548 случаев. Всего зафиксировано 13 летальных случаев. 8 человек уже выздоровели.

Напомним, в Тернопольской области врачи заявляют о неготовности медицины бороться с COVID-19. Оснащение многих районных больниц в условиях пандемии недостаточно, не хватает даже средств индивидуальной защиты и диагностики.

В Тернопольской области количество больных COVID-19 выросло до 78, за сутки обнаружили 18 новых случаев заражения.

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Автор(ы) статьи: Ирина Федоляк

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