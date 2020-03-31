Карантин: в Тернополе запретили детям выходить на улицу без взрослых

В городе запретили пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках больше двух человек

Фото: Пограничная служба

В городе запретили пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках больше двух человек

.