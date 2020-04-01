Тернопольская область: среди почти сотни больных COVID-19 мэр Монастыриска
За сутки подтверждено 20 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.
Резко выросло количество больных в Монастырском районе. Вчера коронавирус фиксировали в 58 человек, сегодня цифра выросла до 76.
Среди больных и городской глава Монастыриска Андрей Старух. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID -19", - пишет мэр.
Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только лабораторный анализ подтвердил у меня положительный...Опубликовано Андреем Старухом Вівторок, 31 марта 2020 г.
Кроме того, заболели 11 жителей Залещицкого района. 5 – Козовского района. 2 – Кременецкого. 1 житель Бережанского района. 1 житель Тернопольского района. 2 жителей города Тернополя - мужчины 55 и 62 лет.
В больницах города Тернополя 17 больных COVID-19. Еще 2 больных находятся на амбулаторном лечении. 393 тернополян на самоизоляции.
В Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 10 человек выздоровели.
Напомним, в Тернополе по 10 тысяч гривен доплаты получат медики, которые работают с больными COVID-19. Доплату получат врачи и медицинские сестры.
В Тернопольской области врачи заявляют о неготовности медицины бороться с COVID-19. Оснащение многих районных больниц в условиях пандемии недостаточное, не хватает даже средств индивидуальной защиты и диагностики.
В Тернополе запретили детям выходить на улицу без взрослых. В городе запретили пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках больше двух человек.
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