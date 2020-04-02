В Киеве медики отказались госпитализировать тяжелобольного COVID-19
Об этом в Facebook рассказал директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок, пишет RegioNews.
По словам черенками, человек долгое время находился на самоизоляции после контакта с больным Covid-19 матерью и лечился дома под наблюдением медиков.
Однако через некоторое время больному стало хуже и возникла необходимость в его госпитализации. Согласие на госпитализацию дала Киевская городская больница. И здесь, пишет Черенок "начался полный трэш"
Сначала возникли трудности с транспортировкой больного: у медиков "скорой" не было средств индивидуальной защиты.
Кроме того, в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЭМП) требовали от пациента направления и лабораторное подтверждение инфицирования. Поиском справок занимались сами врачи, наблюдали за мужчиной.
"И самое интересное - в 19:48 мне позвонила врач ЦПМСД и сообщила, что дежурный врач инфекционного отделения КГКБ №9 отказал в госпитализации (хотя он сам согласовал телефону госпитализацию после описания врачом ЦПМСД клиники пациента и показателей сатурации). Как я понял, врач принимает пациентов только с сатурацией менее 92 (хотя по приказу №722 менее 93) ", - написал Черенок.
В результате "пациент с подтвержденным COVID-19 снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу МОЗ Украины он подвергался клинические критерии госпитализации".
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