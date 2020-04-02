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Ірина Федоляк
Журналіст
02 квітня 2020, 12:00 10

Тернопільщина: кількість хворих на COVID-19 перевищила сотню, серед них 7 дітей

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02 квітня 2020, 12:00 10
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Кількість хворих зростає у Монастириському, Заліщицькому та Козівському районах
Фото ілюстративне
Кількість хворих зростає у Монастириському, Заліщицькому та Козівському районах

За добу підтверджено 8 нових випадків захворювання на COVID-19, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

Згідно з даними обласного лабораторного центру на Тернопільщині зафіксували 106 випадків COVID-19.

77 це жителі Монастириського району (1 – летальний)

14 – жителі Заліщицького району

7 – жителі Козівського району

3 – жителі міста Тернополя

2 – жителі Кременецького району

1 – жителька Бучацького району

1 – житель Тернопільського району

1 – житель Бережанського району

У Тернопільських лікарнях 20 хворих на COVID-19. У дитячій лікарні перебуває 11 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. 7 з них - діти.

Двоє чоловіків з Тернополя – 55 і 62 роки знаходяться на амбулаторному лікуванні. Медики обстежили людей, які контактували з ними, COVID-19 не виявили. Третій випадок захворювання на коронавірус у Тернополі підтвердився у чоловіка 55-ти років, який повернувся із Польщі. Зараз він перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

На самоізоляції перебуває 449 тернополян.

В Україні 804 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19. Загалом 13 людей вже одужали.

Кількість хворих на COVID-19 у Тернопільській області 1 квітня складала 98 людей. Серед них мер Монастирська.

Нагадаємо, у Тернополі по 10 тисяч гривень доплати отримають медики, які працюють з хворими на COVID-19. Доплату отримають лікарі та медичні сестри.

У Тернопільській області лікарі заявляють про неготовність медицини боротися з COVID-19. Оснащення багатьох районних лікарень в умовах пандемії недостатнє, бракує навіть засобів індивідуального захисту та діагностики.

У Тернополі заборонили дітям виходити на вулицю без дорослих. В місті заборонили перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках більше двох людей.

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