Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

35-летний житель Запорожья незаконно хранил и продал подствольный гранатомет. Он разобрал оружие и отправил почтой из Запорожья во Львов. Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины и обнаружили у него семь корпусов гранат разного типа, взрыватели, запалы, взрывчатые вещества тротиловую шашку и другие вещественные доказательства его причастности к противоправной деятельности. Все изъято, а также гранатомет направлено на экспертное исследование.

"Злоумышленнику, который был задержан в порядке ст.615 Уголовного процессуального кодекса Украины, поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от трех до семи лет", - сообщает полиция.

Напомним, в Ровенской области 29-летний мужчина приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за незаконное хранение боевых припасов. Правоохранители обнаружили в его доме 78 патронов калибра 5,45 мм и картуз с пороховым зарядом к артиллерийскому снаряду калибра 155 мм.