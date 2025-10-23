16:09  23 октября
На Прикарпатье задержан 41-летний ранее судимый мужчина за сбыт наркотиков и боеприпасов

Фото: полиция Ивано-Франковской области
Полицейские Ивано-Франковской области разоблачили 41-летнего жителя Калуша, подозреваемого в сбыте психотропных веществ и незаконной продаже боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина уже имел судимости за наркопреступления, однако после увольнения снова вернулся к противоправной деятельности.

Изъятые доказательства подтверждают противоправную деятельность

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задокументировали несколько эпизодов продажи запрещенных веществ. Кроме того, установлено, что в июле злоумышленник приобрел корпус ручной осколочной гранаты типа Ф-1 и запал УЗРГМ-2. Боеприпасы он некоторое время хранил дома, а затем продал их за 2700 гривен.

Продолжается досудебное расследование

В ходе обысков полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к преступлению. Ему уже доложено о подозрении в незаконном обороте взрывных устройств и психотропных веществ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось о разоблачении во Львове 30-летней женщины, подозреваемой в продаже психотропных веществ из-за "закладок". Теперь стало известно, что следователи установили масштаб ее деятельности и передали дело в суд.

