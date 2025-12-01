Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
Правоохоронці затримали 38-річного жителя Сум причетного до незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, а також збуту наркотичних речовин
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що під час санкціонованих обшуків у чоловіка виявили предмети, зовні схожі на перероблені пістолети, зокрема один із магазином та набоями калібру 9 мм, травматичний пістолет із ознаками переробки, а також приблизно 200 грамів речовини, схожої на артилерійський порох.
Окрім цього, вилучено шість зіп-пакетів із порошкоподібною речовиною та рослинні наркотичні засоби, що, за попередніми даними, зберігалися з метою збуту.
Вилучена зброя й боєприпаси направлені на відповідні експертні дослідження.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Досудове розслідування триває.
Поліція Сумщини ннаголошує громадяни, які добровільно здають або декларують зброю та боєприпаси в установленому порядку, звільняються від кримінальної відповідальності.
