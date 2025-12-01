Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина

Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали 38-річного жителя Сум причетного до незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, а також збуту наркотичних речовин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час санкціонованих обшуків у чоловіка виявили предмети, зовні схожі на перероблені пістолети, зокрема один із магазином та набоями калібру 9 мм, травматичний пістолет із ознаками переробки, а також приблизно 200 грамів речовини, схожої на артилерійський порох.

Окрім цього, вилучено шість зіп-пакетів із порошкоподібною речовиною та рослинні наркотичні засоби, що, за попередніми даними, зберігалися з метою збуту.

Вилучена зброя й боєприпаси направлені на відповідні експертні дослідження.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Досудове розслідування триває.

Поліція Сумщини ннаголошує громадяни, які добровільно здають або декларують зброю та боєприпаси в установленому порядку, звільняються від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали 41-річного раніше судимого чоловіка за збут наркотиків і боєприпасів. Під час обшуків поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до злочину.