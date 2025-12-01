09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
08:38  01 грудня
На Чернігівщині фрагмент "Кинджала" впав на подвір'я місцевого жителя
01 грудня 2025, 08:26

Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина

01 грудня 2025, 08:26
Фото: Національна поліція
Правоохоронці затримали 38-річного жителя Сум причетного до незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, а також збуту наркотичних речовин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час санкціонованих обшуків у чоловіка виявили предмети, зовні схожі на перероблені пістолети, зокрема один із магазином та набоями калібру 9 мм, травматичний пістолет із ознаками переробки, а також приблизно 200 грамів речовини, схожої на артилерійський порох.

Окрім цього, вилучено шість зіп-пакетів із порошкоподібною речовиною та рослинні наркотичні засоби, що, за попередніми даними, зберігалися з метою збуту.

Вилучена зброя й боєприпаси направлені на відповідні експертні дослідження.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Досудове розслідування триває.

Поліція Сумщини ннаголошує громадяни, які добровільно здають або декларують зброю та боєприпаси в установленому порядку, звільняються від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали 41-річного раніше судимого чоловіка за збут наркотиків і боєприпасів. Під час обшуків поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до злочину.

підозра наркотики зброя поліція Суми пістолет наркобізнес
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
