Российские обстрелы Константиновки отобрали жизнь у четырехлетней девочки и ранили священника, который пытался ее защитить

Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак

В Константиновке Донецкой области 11 октября 2025 года российский обстрел унес жизнь четырехлетней девочки и священника, пытавшегося спрятать ребенка в храме. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в соцсетях подчеркнул:

"Когда тебе четыре, у тебя впереди вся жизнь. Но россияне решают по-другому. Сначала они убивают твою маму. А потом отнимают и твою жизнь".

Он также отметил моральную неприемлемость таких действий:

"Русские называют себя христианами. И при этом изо дня в день нарушают Первую заповедь. Убивают невинных. Это не случайность. Это их суть. Террор имеет имя: Россия. Вечная память невинно убитым. Ярость. Просто ярость".

Свою публикацию Андрей Ермак завершает сообщением о том, что священник, несмотря на полученные ранения, выжил.

