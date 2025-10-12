16:13  12 октября
Шестилетняя гимнастка из Львовской области установила мировой рекорд – 223 подъема с переворотом
09:59  12 октября
В Днепре 15-летнему парню оторвало палец в результате взрыва неизвестного предмета
13:01  12 октября
В Киеве полиция задержала мужчину, требовавшего от музыканта исполнить российские песни
12 октября 2025, 17:30

В Донецкой области обстрел РФ унес жизнь 4-летней девочки и ранил священника

12 октября 2025, 17:30
Фото: Телеграмм/Андрей Ермак
Российские обстрелы Константиновки отобрали жизнь у четырехлетней девочки и ранили священника, который пытался ее защитить

Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

В Константиновке Донецкой области 11 октября 2025 года российский обстрел унес жизнь четырехлетней девочки и священника, пытавшегося спрятать ребенка в храме. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в соцсетях подчеркнул:

"Когда тебе четыре, у тебя впереди вся жизнь. Но россияне решают по-другому. Сначала они убивают твою маму. А потом отнимают и твою жизнь".

Он также отметил моральную неприемлемость таких действий:

"Русские называют себя христианами. И при этом изо дня в день нарушают Первую заповедь. Убивают невинных. Это не случайность. Это их суть. Террор имеет имя: Россия. Вечная память невинно убитым. Ярость. Просто ярость".

Свою публикацию Андрей Ермак завершает сообщением о том, что священник, несмотря на полученные ранения, выжил.

Напомним, ранее российские обстрелы уже наносили ущерб энергетическим объектам Киевской области. Во время очередного удара по подстанции в Бориспольском районе получили ранения двое работников ДТЭК.

Константиновка Донецкая область обстрел ребенок погибшая Священник Андрей Ермак
