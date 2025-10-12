Фото: Телеграмм/ДС: новости Днепра

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Днепре на Успенской площади вечером 11 октября произошел взрыв. По сообщению полиции, около 19:40 в руках 15-летнего подростка сработал неизвестный предмет. Предварительно это могла быть страйкбольная граната. В результате инцидента парень получил травму руки, ему оторвало палец.

На место происшествия оперативно выехали медики скорой помощи, которые оказали первую помощь и доставили подростка в больницу для дальнейшего лечения. По словам медиков, состояние пострадавшего стабильное, ему оказывают необходимую помощь.

Правоохранители приступили к проверке обстоятельств происшествия. На площади работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Днепровского районного управления и ювенальные полицейские. Они фиксируют все детали, чтобы выяснить причины взрыва и характер сработавшего предмета.

Полиция призывает жителей быть предельно осторожными с любыми взрывоопасными или игровыми предметами, а также сообщать правоохранителям о подозрительных находках. Расследование продолжается.

