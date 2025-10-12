16:46  11 октября
Ссора в автобусе Кривого Рога закончилась смертью пассажира
09:59  12 октября
В Днепре 15-летнему парню оторвало палец в результате взрыва неизвестного предмета
10:42  11 октября
Заказное убийство на Полтавщине: женщина хотела избавиться от любовника дочери
UA | RU
UA | RU
12 октября 2025, 09:59

В Днепре 15-летнему парню оторвало палец в результате взрыва неизвестного предмета

12 октября 2025, 09:59
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/ДС: новости Днепра
Читайте також
українською мовою

Подросток получил серьезную травму руки после взрыва неизвестного предмета на Успенской площади

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Днепре на Успенской площади вечером 11 октября произошел взрыв. По сообщению полиции, около 19:40 в руках 15-летнего подростка сработал неизвестный предмет. Предварительно это могла быть страйкбольная граната. В результате инцидента парень получил травму руки, ему оторвало палец.

На место происшествия оперативно выехали медики скорой помощи, которые оказали первую помощь и доставили подростка в больницу для дальнейшего лечения. По словам медиков, состояние пострадавшего стабильное, ему оказывают необходимую помощь.

Правоохранители приступили к проверке обстоятельств происшествия. На площади работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Днепровского районного управления и ювенальные полицейские. Они фиксируют все детали, чтобы выяснить причины взрыва и характер сработавшего предмета.

Полиция призывает жителей быть предельно осторожными с любыми взрывоопасными или игровыми предметами, а также сообщать правоохранителям о подозрительных находках. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Кривом Роге ссора между пассажирами автобуса завершилась смертью одного из них. Следователи выясняют, что именно стало причиной конфликта, который в считанные минуты превратил обычную поездку в роковую трагедию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взрыв полиция дети Днепр Граната подросток страйкбольная граната травма
В Одессе микроавтобус проехал на красное и врезался в легковушку: восемь пострадавших
11 октября 2025, 17:38
В Киеве в авто нашли мертвым блоггера и предпринимателя: что произошло
11 октября 2025, 11:38
В Киевской области врач "торговал" инвалидностью для уклонистов
10 октября 2025, 21:30
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Киеве полиция задержала мужчину, требовавшего от музыканта исполнить российские песни
12 октября 2025, 13:01
В Киеве произошло нападение на синагогу – молодые люди применили слезоточивый газ и показывали нацистские символы
12 октября 2025, 12:29
ДТП в Ивано-Франковской области: столкнулись микроавтобус и легковое авто, есть пострадавшие
12 октября 2025, 12:00
Въезд и выезд из ЕС: что изменится с 12 октября 2025 года
12 октября 2025, 11:40
В Харьковской области в результате обстрелов БпЛА – 5 пострадавших, среди которых 12-летняя девочка
12 октября 2025, 11:20
В Донецкой области под обстрел попали два района - 4 погибших и 9 раненых
12 октября 2025, 10:24
Потери российской армии в Украине превысили 1,1 млн человек - Генштаб
12 октября 2025, 09:30
В Днепропетровской области сбили 3 вражеских БПЛА: что известно о последствиях атак
12 октября 2025, 09:07
3D принтеры: технологии будущего уже сегодня
11 октября 2025, 19:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »