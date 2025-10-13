П'ятеро загиблих і 44 поранених: наслідки російських атак на Сумщині у жовтні

Ілюстративне фото: ДСНС Сумщини

З початку жовтня на Сумщині внаслідок російських атак загинули п'ятеро мирних жителів, ще 44 людини отримали поранення, серед них – діти

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Лише з початку жовтня на Сумщині від ворожих атак загинули 5 цивільних, ще 44 отримали поранення, серед них – 5 дітей", – зазначив він.

Так, за його словами, у неділю, 12 жовтня, внаслідок удару дрона у Юнаківській громаді постраждали двоє людей – 50-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох із травмами доставили до лікарні, їхній стан – середньої тяжкості.

Також російський дрон атакував автівку поблизу Стецьківського старостату. На щастя, люди не постраждали, однак машина знищена.

Григоров закликав мешканців прикордонних громад, звідки проводилася евакуація, не повертатися, адже ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільних.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляв Дніпропетровщину, загинули 66-річний чоловік і 76-річна жінка, 3 поранених.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині під час російського обстрілу загинула 4-річна дівчинка, а священник, який намагався її врятувати, отримав поранення.