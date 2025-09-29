Скрылся с места ДТП: суд вынес приговор военному за смертельную аварию на Сумщине

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Сумской области военнослужащего приговорили к семи годам лишения свободы за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, а также за оставление пострадавших без помощи

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в январе 2024 года мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Transporter в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и сбил двух стоявших на обочине пешеходов. Одна женщина погибла на месте, другая получила многочисленные травмы разной степени тяжести.

После наезда водитель не остановился, не оказал помощь и покинул место аварии. В тот же день его задержали.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил наказание: 7 лет заключения и пятилетний запрет на управление транспортом.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших – с обвиняемого взысканы средства на лечение, захоронение и моральный ущерб.

Напомним, в Тернополе полиция задержала работника ТЦК и СП, бежавшего от патрульных и наехавшего на одного из правоохранителей. Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, будучи под хмельком, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия. Начато служебное расследование.