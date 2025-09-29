Втік із місця ДТП: суд виніс вирок військовому за смертельну аварію на Сумщині

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Сумщині військовослужбовця засудили до семи років позбавлення волі за смертельну ДТП, скоєну в стані алкогольного сп'яніння, а також за залишення потерпілих без допомоги

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у січні 2024 року чоловік, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter напідпитку, не впорався з керуванням і збив двох пішоходів, які стояли на узбіччі. Одна жінка загинула на місці, інша отримала численні травми різного ступеня тяжкості.

Після наїзду водій не зупинився, не надав допомоги та покинув місце аварії. Того ж дня його затримали.

Суд визнав військовослужбовця винним й призначив покарання: 7 років ув’язнення та п'ятирічну заборону керування транспортом.

Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих – з обвинуваченого стягнуто кошти на лікування, поховання та моральну шкоду.

