10:10  29 вересня
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
09:06  29 вересня
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 11:43

Втік із місця ДТП: суд виніс вирок військовому за смертельну аварію на Сумщині

29 вересня 2025, 11:43
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Сумщині військовослужбовця засудили до семи років позбавлення волі за смертельну ДТП, скоєну в стані алкогольного сп'яніння, а також за залишення потерпілих без допомоги

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у січні 2024 року чоловік, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter напідпитку, не впорався з керуванням і збив двох пішоходів, які стояли на узбіччі. Одна жінка загинула на місці, інша отримала численні травми різного ступеня тяжкості.

Після наїзду водій не зупинився, не надав допомоги та покинув місце аварії. Того ж дня його затримали.

Суд визнав військовослужбовця винним й призначив покарання: 7 років ув’язнення та п'ятирічну заборону керування транспортом.

Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих – з обвинуваченого стягнуто кошти на лікування, поховання та моральну шкоду.

Нагадаємо, у Тернополі поліція затримала працівника ТЦК та СП, який втікав від патрульних та наїхав на одного з правоохоронців. Як з'ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди. Розпочало службове розслідування.

26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
