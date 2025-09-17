В Тернопольской области нетрезвый работник ТЦК совершил несколько ДТП и наехал на полицейского

иллюстративное фото: из открытых источников

В Тернопольской области полиция задержала работника ТЦК и СП, который бежал от патрульных и наехал на одного из правоохранителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители получили информацию о том, что водитель автомобиля Skoda, предположительно находившийся в состоянии опьянения, двигаясь из г. Збараж, не выполнил требование об остановке.

"Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi", – говорят в полиции.

Полицейские задержали нарушителя. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области.

Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, будучи под хмельком, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия.

