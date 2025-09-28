Фото: Национальная полиция

В Сарненском районе в результате дорожно-транспортного происшествия травмированы три человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 27 сентября около 10:35 на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи села Карпиловка.

По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Renault Kangoo, 37-летний житель Сарн, при повороте налево не предпочел в движении и столкнулся с Volkswagen Caddy, которым управлял 24-летний житель села Виры.

В результате столкновения травмы получили три человека, которых госпитализировали. Водитель Renault получил политравму. Его 38-летняя жена – перелом ребер, ключицы, политравма, рассечение головы и осаждение. 16-летняя пассажирка Volkswagen получила тупую травму живота.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование.

Напомним, в Ровенской области в результате ДТП погиб 20-летний мотоциклист. На грунтовой дороге в лесном массиве столкнулись авто "Урал", которым управлял 51-летний мужчина, и мотоцикл.