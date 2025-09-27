Фото: Нацполиция

Суд взял под стражу водителя по делу о смертельном ДТП. Полиция продолжает расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и прокурора и заключил под стражу без права внесения залога водителя автомобиля Mitsubishi ASX. 25-летний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 26 сентября он на 362 километре автодороги Киев-Харьков выехал за пределы проезжей части дороги, где столкнулся с бетонным блоком и опрокинулся.

В результате ДТП водителя и его 22-летнего пассажира госпитализировали. Еще один 17-летний пассажир погиб на месте.

"Водителю сообщено о подозрении по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека) и избранная судом мера пресечения - содержание под стражей", - сообщили в полиции.

