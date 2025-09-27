00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
27 сентября 2025, 17:45

Смертельное ДТП в Полтавской области: водителя избрали меру пресечения

27 сентября 2025, 17:45
Фото: Нацполиция
Суд взял под стражу водителя по делу о смертельном ДТП. Полиция продолжает расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и прокурора и заключил под стражу без права внесения залога водителя автомобиля Mitsubishi ASX. 25-летний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 26 сентября он на 362 километре автодороги Киев-Харьков выехал за пределы проезжей части дороги, где столкнулся с бетонным блоком и опрокинулся.

В результате ДТП водителя и его 22-летнего пассажира госпитализировали. Еще один 17-летний пассажир погиб на месте.

"Водителю сообщено о подозрении по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека) и избранная судом мера пресечения - содержание под стражей", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киевской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
07 августа 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
