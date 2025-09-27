В Полтавской области несовершеннолетний пострадал в ДТП
В Миргороде произошла авария 26 сентября. Правоохранители проводят расследование
Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.
Предварительно, автомобиль Renault Logan, под управлением 35-летнего местного водителя, столкнулся с мотоциклом. За рулем двухколесного находился 15-летний местный житель.
В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы. Его госпитализировали медики.
"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Миргородской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим потерпевший среднюю тяжесть телесное повреждение), - сообщили в Уголовном кодексе Украины".
