ДТП с участием сотрудника ТЦК в Тернополе: назначено служебное расследование

Скриншот с видео

Руководство Тернопольского областного ТЦК отреагировало на дорожно-транспортное происшествие, связанное с военнослужащим одного из территориальных отделов, и начало служебное расследование

Об этом Тернопольский областной ТЦК СП сообщает в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Руководство ТЦК осуждает какие-либо противоправные действия, независимо от статуса или заслуг военнослужащего, и в то же время отмечает, что окончательную правовую оценку будут давать уполномоченные органы", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что на момент происшествия военнослужащий находился в ежегодном отпуске согласно приказу руководителя территориального подразделения. Он проходит военную службу в Вооруженных силах Украины с октября 2020 года.

"Нулевая толерантность к нарушителям закона – принципиальная позиция Сухопутных войск ВСУ. Нарушения не покрываются. Слушаем каждого. Отвечаем за каждого", – заверили в ТЦК.

Напомним, в Тернополе полиция задержала работника ТЦК и СП, бежавшего от патрульных и наехавшего на одного из правоохранителей. Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, в состоянии алкогольного опьянения, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия.