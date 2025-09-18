08:10  18 сентября
18 сентября 2025, 07:39

ДТП с участием сотрудника ТЦК в Тернополе: назначено служебное расследование

18 сентября 2025, 07:39
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Руководство Тернопольского областного ТЦК отреагировало на дорожно-транспортное происшествие, связанное с военнослужащим одного из территориальных отделов, и начало служебное расследование

Об этом Тернопольский областной ТЦК СП сообщает в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Руководство ТЦК осуждает какие-либо противоправные действия, независимо от статуса или заслуг военнослужащего, и в то же время отмечает, что окончательную правовую оценку будут давать уполномоченные органы", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что на момент происшествия военнослужащий находился в ежегодном отпуске согласно приказу руководителя территориального подразделения. Он проходит военную службу в Вооруженных силах Украины с октября 2020 года.

"Нулевая толерантность к нарушителям закона – принципиальная позиция Сухопутных войск ВСУ. Нарушения не покрываются. Слушаем каждого. Отвечаем за каждого", – заверили в ТЦК.

Напомним, в Тернополе полиция задержала работника ТЦК и СП, бежавшего от патрульных и наехавшего на одного из правоохранителей. Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, в состоянии алкогольного опьянения, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия.

16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
