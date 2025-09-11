На Сумщине российский дрон атаковал гражданский мотоцикл: ранен подросток

Иллюстративное фото: из открытых источников

Вечером 10 сентября в одном из сел Великописаревской общины российский беспилотник нанес удар по гражданскому мотоциклу, в результате чего пострадал 16-летний подросток

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, парень получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Сейчас он находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии.

Всего за минувшие сутки в области зафиксировано 102 обстрела по 52 населенным пунктам в 15 общинах.

Повреждения получили три общины:

Сумская: повреждены объекты инфраструктуры, в том числе учебное заведение и транспорт учреждения; в трех многоэтажках выбиты окна; пострадали частный дом и автомобиль.

Великописаревская: поврежден частный дом, нежилое помещение и транспортные средства.

Николаевская сельская: объект инфраструктуры и два частных дома.

Воздушная тревога в Сумской области продолжалась почти 20 часов.

Напомним, в ночь на 11 сентября враг снова атаковал Сумщину. В результате удара российских беспилотников повреждены здания одного из учебных заведений областного центра и транспорт, принадлежащий образовательному учреждению.

Позже в ГСЧС показали последствия атаки.