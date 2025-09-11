На Сумщине российский дрон атаковал гражданский мотоцикл: ранен подросток
Вечером 10 сентября в одном из сел Великописаревской общины российский беспилотник нанес удар по гражданскому мотоциклу, в результате чего пострадал 16-летний подросток
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, парень получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Сейчас он находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии.
Всего за минувшие сутки в области зафиксировано 102 обстрела по 52 населенным пунктам в 15 общинах.
Повреждения получили три общины:
- Сумская: повреждены объекты инфраструктуры, в том числе учебное заведение и транспорт учреждения; в трех многоэтажках выбиты окна; пострадали частный дом и автомобиль.
- Великописаревская: поврежден частный дом, нежилое помещение и транспортные средства.
- Николаевская сельская: объект инфраструктуры и два частных дома.
Воздушная тревога в Сумской области продолжалась почти 20 часов.
Напомним, в ночь на 11 сентября враг снова атаковал Сумщину. В результате удара российских беспилотников повреждены здания одного из учебных заведений областного центра и транспорт, принадлежащий образовательному учреждению.
Позже в ГСЧС показали последствия атаки.