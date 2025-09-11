Фото: Сумская ОВА

В ночь на 11 сентября враг снова атаковал Сумщину. В результате удара российских беспилотников повреждены здания одного из учебных заведений областного центра и транспорт, принадлежащий образовательному учреждению

Об этом сообщили начальник Сумской ОВА Олег Григоров и в.и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает RegioNews.

"Два мощных взрыва, прогремевших в городе ночью, – это последствия попадания враждебных БпЛА по территории учебного заведения", – отметил мэр города.

Также, по предварительным данным, взрывной волной повреждены окна в трех многоэтажных жилых домах поблизости.

На месте происшествия работают все необходимые службы: спасатели, полиция, представители местных властей и аварийные бригады.

Информации о погибших или раненых пока нет.

Напомним, только за первые дни сентября РФ применила против Украины 1300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.