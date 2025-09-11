09:05  11 сентября
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
08:36  11 сентября
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
07:38  11 сентября
Поджог вышки связи и жилья: на Черниговщине задержали серийного поджигателя
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2025, 07:07

В Сумах российские дроны попали в учебное заведение

11 сентября 2025, 07:07
Читайте також українською мовою
Фото: Сумская ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 11 сентября враг снова атаковал Сумщину. В результате удара российских беспилотников повреждены здания одного из учебных заведений областного центра и транспорт, принадлежащий образовательному учреждению

Об этом сообщили начальник Сумской ОВА Олег Григоров и в.и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает RegioNews.

"Два мощных взрыва, прогремевших в городе ночью, – это последствия попадания враждебных БпЛА по территории учебного заведения", – отметил мэр города.

Также, по предварительным данным, взрывной волной повреждены окна в трех многоэтажных жилых домах поблизости.

На месте происшествия работают все необходимые службы: спасатели, полиция, представители местных властей и аварийные бригады.

Информации о погибших или раненых пока нет.

Напомним, только за первые дни сентября РФ применила против Украины 1300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
школа Сумы Сумская область БПЛА атака повреждения учебные заведения российская армия
Один из российских дронов упал на территорию военной базы в Польше
10 сентября 2025, 22:51
Запорожье под обстрелом: ранены двое мирных жителей
10 сентября 2025, 21:09
Россияне атаковали центр Краматорска: среди раненых – подросток
10 сентября 2025, 18:44
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Россияне обстреляли Запорожскую область: есть пострадавшие
11 сентября 2025, 11:10
На Ровенщине работники ТЦК ездили по селу в нетрезвом виде и врезались в забор
11 сентября 2025, 10:43
В Полтавской области подросток погиб после падения с многоэтажки
11 сентября 2025, 10:35
Ночью Украина отразила атаку 66 вражеских БПЛА: сбиты 62 дрона
11 сентября 2025, 09:57
На Сумщине российский дрон атаковал гражданский мотоцикл: ранен подросток
11 сентября 2025, 09:28
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
11 сентября 2025, 09:05
Удар ГУР: в Черном море выведен из строя корабль РФ за $60 млн
11 сентября 2025, 08:55
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
11 сентября 2025, 08:36
Потери РФ за сутки: 890 солдат, 4 танка, 343 дроны – Генштаб
11 сентября 2025, 08:29
Спасатели показали последствия удара дронов по школе в Сумах
11 сентября 2025, 08:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »