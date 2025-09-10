Запорожье под обстрелом: ранены двое мирных жителей
Сегодня, 10 сентября, враг атаковал Запорожье с помощью беспилотника. Попадание зафиксировано в многоэтажном жилом доме. В результате происшествия взрывной волной повреждены оконные конструкции здания
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По предварительной информации, ранения получили 53-летний мужчина и женщина. Число пострадавших уточняется.
Спасатели провели разведку и проверили территорию на наличие пострадавших.
На месте обстрела работают все экстренные службы города.
Напомним, только за первые дни сентября РФ применила против Украины 1300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.
