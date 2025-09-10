Россияне атаковали центр Краматорска: среди раненых – подросток
В Краматорске Донецкой области в результате российской атаки ранены три человека, в частности, 16-летний подросток
Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр", передает RegioNews.
Отмечается, что обстрелы города не прекращаются ни на час. С утра и до вечера Краматорск испытывает удары российских FPV-дронов, "Шахедов" и управляемых авиабомб.
Сегодня, 10 сентября, под вражеским огнем оказался центр города. По данным полиции, российские силы ударили по площади Мира, жилым кварталам и рынку.
По состоянию на 16:00 известно о трех раненых мирных жителях. Среди пострадавших – 16-летний подросток.
На месте работают спасатели, медики и милиционеры.
Напомним, 9 сентября россияне ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии. По имеющейся информации, погибли 25 человек.