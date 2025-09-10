Фото: ОВА

Россияне в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки были повреждены дома местных жителей, а также произошли пожары

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лисака, в течение суток 10 сентября россияне атаковали регион дронами и артиллерией. Под ударами были Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская общины.

В результате обстрелов россиян пострадала 28 летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести госпитализировали медики.

Также повреждены инфраструктура, кафе, шесть частных домов, несколько хозяйственных построек, парник, линия электропередач, газопровод, легковушки и грузовик.

Два частных дома и не эксплуатировавшееся здание загорелись. Три солнечные панели были повреждены.

Напомним, что только за первые дни сентября РФ применила против Украины 1300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.