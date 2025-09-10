16:52  10 сентября
10 сентября 2025, 19:55

Россияне атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшая

10 сентября 2025, 19:55
Фото: ОВА
Россияне в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки были повреждены дома местных жителей, а также произошли пожары

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лисака, в течение суток 10 сентября россияне атаковали регион дронами и артиллерией. Под ударами были Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская общины.

В результате обстрелов россиян пострадала 28 летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести госпитализировали медики.

Также повреждены инфраструктура, кафе, шесть частных домов, несколько хозяйственных построек, парник, линия электропередач, газопровод, легковушки и грузовик.

Два частных дома и не эксплуатировавшееся здание загорелись. Три солнечные панели были повреждены.

Напомним, что только за первые дни сентября РФ применила против Украины 1300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.

обстрелы оккупанты Днепропетровская область
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
