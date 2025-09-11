09:05  11 вересня
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
11 вересня 2025, 09:28

На Сумщині російський дрон атакував цивільний мотоцикл: поранено підлітка

11 вересня 2025, 09:28
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ввечері 10 вересня в одному із сіл Великописарівської громади російський безпілотник завдав удару по цивільному мотоциклу, внаслідок чого постраждав 16-річний підліток

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, хлопець отримав тяжкі травми, його госпіталізували. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні у вкрай тяжкому стані.

Загалом за минулу добу в області зафіксовано 102 обстріли по 52 населених пунктах у 15 громадах.

Пошкодження зазнали три громади:

  • Сумська: пошкоджені об'єкти інфраструктури, серед яких навчальний заклад та транспорт установи; в трьох багатоповерхівках вибито вікна; постраждали приватний будинок і автомобіль.
  • Великописарівська: пошкоджено приватний будинок, нежитлове приміщення та транспортні засоби.
  • Миколаївська сільська: об'єкт інфраструктури та два приватні будинки.

Повітряна тривога на Сумщині тривала майже 20 годин.

Нагадаємо, в ніч на 11 вересня ворог знову атакував Сумщину. Внаслідок удару російських безпілотників пошкоджено будівлі одного з навчальних закладів обласного центру та транспорт, що належить освітній установі.

Згодом у ДСНС показали наслідки атаки.

