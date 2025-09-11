На Сумщині російський дрон атакував цивільний мотоцикл: поранено підлітка
Ввечері 10 вересня в одному із сіл Великописарівської громади російський безпілотник завдав удару по цивільному мотоциклу, внаслідок чого постраждав 16-річний підліток
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, хлопець отримав тяжкі травми, його госпіталізували. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні у вкрай тяжкому стані.
Загалом за минулу добу в області зафіксовано 102 обстріли по 52 населених пунктах у 15 громадах.
Пошкодження зазнали три громади:
- Сумська: пошкоджені об'єкти інфраструктури, серед яких навчальний заклад та транспорт установи; в трьох багатоповерхівках вибито вікна; постраждали приватний будинок і автомобіль.
- Великописарівська: пошкоджено приватний будинок, нежитлове приміщення та транспортні засоби.
- Миколаївська сільська: об'єкт інфраструктури та два приватні будинки.
Повітряна тривога на Сумщині тривала майже 20 годин.
Нагадаємо, в ніч на 11 вересня ворог знову атакував Сумщину. Внаслідок удару російських безпілотників пошкоджено будівлі одного з навчальних закладів обласного центру та транспорт, що належить освітній установі.
Згодом у ДСНС показали наслідки атаки.