На Сумщині російський дрон атакував цивільний мотоцикл: поранено підлітка

Ввечері 10 вересня в одному із сіл Великописарівської громади російський безпілотник завдав удару по цивільному мотоциклу, внаслідок чого постраждав 16-річний підліток

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, хлопець отримав тяжкі травми, його госпіталізували. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні у вкрай тяжкому стані.

Загалом за минулу добу в області зафіксовано 102 обстріли по 52 населених пунктах у 15 громадах.

Пошкодження зазнали три громади:

Сумська: пошкоджені об'єкти інфраструктури, серед яких навчальний заклад та транспорт установи; в трьох багатоповерхівках вибито вікна; постраждали приватний будинок і автомобіль.

Великописарівська: пошкоджено приватний будинок, нежитлове приміщення та транспортні засоби.

Миколаївська сільська: об'єкт інфраструктури та два приватні будинки.

Повітряна тривога на Сумщині тривала майже 20 годин.

Нагадаємо, в ніч на 11 вересня ворог знову атакував Сумщину. Внаслідок удару російських безпілотників пошкоджено будівлі одного з навчальних закладів обласного центру та транспорт, що належить освітній установі.

Згодом у ДСНС показали наслідки атаки.