Спасатели показали последствия удара дронов по школе в Сумах

Фото: ГСЧС Сумщины

ГСЧС обнародовала фото и детали последствий ночной атаки дронами на учебное заведение в Сумах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара вражеских БпЛА одно из зданий получило значительные повреждения, в помещении возник пожар.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и обследовали место попадания.

Ударная волна также повредила транспортные средства и выбила окна в соседних многоквартирных жилых домах.

По предварительным данным, пострадавших нет.

