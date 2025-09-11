Спасатели показали последствия удара дронов по школе в Сумах
ГСЧС обнародовала фото и детали последствий ночной атаки дронами на учебное заведение в Сумах
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате удара вражеских БпЛА одно из зданий получило значительные повреждения, в помещении возник пожар.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и обследовали место попадания.
Ударная волна также повредила транспортные средства и выбила окна в соседних многоквартирных жилых домах.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 11 сентября враг снова атаковал Сумщину. В результате удара российских беспилотников повреждены здания одного из учебных заведений областного центра и транспорт, принадлежащий образовательному учреждению.
